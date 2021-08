Noubar Afeyan, Mitbegründer des BioNTech-Konkurrenten Moderna, glaubt an die Regelmäßigkeit von Impfungen gegen Corona. Indes appelliert Deutschlands Top-Virologe Christian Drosten dafür, sich impfen zu lassen. Ab einem gewissen Alter sei dies dringend empfohlen. Von derartigen Aussagen profitiert die BioNTech-Aktie."Meine Vermutung ist, dass wir mit der Zeit in eine Situation kommen könnten, in der wir, sagen wir, mindestens jährliche Impfungen haben", so Afeyan im Gespräch mit Bloomberg TV. "Genauso ...

Den vollständigen Artikel lesen ...