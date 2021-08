Bern (ots) - Am Donnerstag, 16. September 2021, werden die Radiokanäle der SRG einmal mehr im Zeichen der Schweizer Musik stehen. Anlässlich des Schweizer Musiktages 2021 spielen alle Sender 24 Stunden lang nur Songs von Schweizer Künstler*innen und stellen deren Schaffen in den Mittelpunkt.Ob Klassik, Volksmusik, Jazz oder Pop: Das Schweizer Musikschaffen hat bei der SRG grosse Bedeutung. Auf allen Radiokanälen ist der Anteil Schweizer Musik hoch, bei Spartensendern wie Radio Swiss Pop, Swiss Jazz oder Swiss Classic liegt er bei rund 50 Prozent.Zudem werden auf den TV-Kanälen der SRG in allen Sprachregionen jedes Jahr über hundert Stunden Konzertaufnahmen von Schweizer Bands gezeigt, auf der Streaming-Plattform Play Suisse stehen Konzerte zum Miterleben zur Verfügung, es werden Förderpreise für Musik und Newcomer-Bands vergeben und regelmässig Schweizer Bands zu Liveauftritten im Radio eingeladen.Am Donnerstag, 16. September wird der Anteil an Schweizer Musik gar 100 Prozent betragen. 24 Stunden lang wird am Schweizer Musiktag 2021 das Musikschaffen von Schweizer Künstler*innen oder von Künstler*innen mit Schweizer Bezug ins Zentrum gestellt. Eine Übersicht über die Programmierung in den einzelnen Unternehmenseinheiten der SRG folgt zu einem späteren Zeitpunkt.Pressekontakt:Medienstelle SRG SSREdi Estermannmedienstelle.srg@srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100875936