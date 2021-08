Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, wenn ich mich bei mir zu Hause so umsehe, entdecke ich fast in jedem Raum ein Gerät von Samsung: der Fernseher im Wohnzimmer, die Mikrowelle in der Küche, der Drucker im Arbeitszimmer und natürlich mein geliebtes Samsung-Smartphone auf dem Schreibtisch. Keine Frage - der südkoreanische Champion ist in vielen Bereichen "zu Hause"...

