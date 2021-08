Einmal kräftig durchgeschüttelt wurde der Lithiumsektor in den vergangenen Tagen. Vor allem bei Aktien wie Standard Lithium und bei vielen anderen Lithium-Explorationsunternehmen ging es zuletzt heftig zur Sache. So verlor die Aktie von Standard Lithium von in der Spitze 10,50 Kanadische Dollar auf nur noch 7,40 Kanadische Dollar. Alleine gestern summierte sich das Minus auf knapp 16 Prozent.Auch etablierte Lithiumunternehmen wie Albemarle oder auch Lithium Americas kamen in den vergangenen Tagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...