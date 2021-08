Gestern hat der Norwegische Staatsfonds wieder einmal glänzende Zahlen vorgelegt. So stieg das Fondsvermögen, das theoretisch allen norwegischen Staatsbürgern gehört, 2020 um weitere 9,4 Prozent an. Viele Anleger fragen sich natürlich, in welche Aktien die Experten aktuell investiert sind. DER AKTIONÄR gibt Antworten.Betrachtet man die Top-Holdings, stößt man wenig überraschend auf viele der "üblichen Verdächtigen". So ist das wertvollste Unternehmen der Welt, Apple, auch die größte Position im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...