Präsentation Halbjahresabschluss 2021



18.08.2021 / 15:55



Zürich, 18. August 2021 - Die TX Group wird am Dienstag, 31. August 2021 ihren Halbjahresabschluss 2021 veröffentlichen. Conference Call für Journalisten (Deutsch) Datum Dienstag, 31. August 2021 Zeit 14:00 Uhr Dial-in +41 (0) 58 310 50 00

Bitte wählen Sie sich ein paar Minuten vor Konferenzbeginn ein Teilnehmer Pietro Supino, Präsident & Verleger TX Group, Sandro Macciacchini, Leiter Finanzen, und Samuel Hügli, Leiter Technologie & Ventures sowie Geschäftsführer von Tamedia, 20 Minuten, Goldbach und TX Markets Anmeldung Bitte melden Sie sich möglichst bis am Freitag, 27. August 2021 unter kommunikation@tx.group an Präsentation Die Präsentation steht am Dienstag, 31. August 2021 ab 7:00 Uhr zum Download auf unserer Website bereit: www.tx.group Conference Call für Analystenkonferenz (Englisch) Datum Dienstag, 31. August 2021 Zeit 15:00 Uhr Dial-in +41 (0) 58 310 50 00

Bitte wählen Sie sich ein paar Minuten vor Konferenzbeginn ein Teilnehmer Pietro Supino, Präsident & Verleger TX Group, Sandro Macciacchini, Leiter Finanzen, und Samuel Hügli, Leiter Technologie & Ventures sowie Geschäftsführer von Tamedia, 20 Minuten, Goldbach und TX Markets Anmeldung Bitte melden Sie sich möglichst bis am Freitag, 27. August 2021 unter kommunikation@tx.group an Präsentation Die Präsentation steht am Dienstag, 31. August 2021 ab 7:00 Uhr zum Download auf unserer Website bereit: www.tx.group Kontakt

Ursula Nötzli, Leiterin Unternehmenskommunikation & Investor Relations

+41 44 248 41 35, ursula.noetzli@tx.group

