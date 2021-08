DGAP-Ad-hoc: Schloss Wachenheim AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Schloss Wachenheim AG gibt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020/21 bekannt



18.08.2021 / 15:55 CET/CEST

Schloss Wachenheim AG gibt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020/21 bekannt Die Geschäftsentwicklung des Schloss Wachenheim-Konzerns im Geschäftsjahr 2020/21 (1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021) liegt nach vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen über den zuletzt im Mai 2021 angepassten Prognosen. Auf Basis vorläufiger Zahlen konnte die Schloss Wachenheim AG in 2020/21 Umsatzerlöse von EUR 354,6 Mio. erwirtschaften, was gegenüber dem Vorjahr (EUR 338,2 Mio.) ein Plus von 4,8 % bedeutet. Die Zahl der verkauften Flaschen - umgerechnet in durchschnittliche 1/1-Flaschen - liegt mit 220,2 Mio. um 2,9 % über dem Vorjahresniveau (214,0 Mio. Flaschen). Demnach konnten die bisherigen Prognosen leicht übertroffen werden, die für beide Größen jeweils von einem gegenüber dem Vorjahr stabilen Niveau ausgingen. Das operative Ergebnis (EBIT) liegt auf Basis vorläufiger Zahlen bei rund EUR 24,4 Mio. (Vorjahr EUR 19,0 Mio.). Damit wird der zuletzt im Mai 2021 angepasste Prognosekorridor (EUR 21,0 Mio. bis EUR 23,0 Mio.) nochmals überschritten. Der vorläufige Konzernjahresüberschuss nach Steuern beträgt rund EUR 17,7 Mio. (Vorjahr EUR 13,0 Mio.); auch dies liegt über dem zuletzt kommunizierten Prognosekorridor (EUR 14,5 Mio. bis EUR 16,5 Mio.). Hintergrund dieser Entwicklung ist ein über den Erwartungen liegender Geschäftsverlauf im vierten Quartal 2020/21 in den Teilkonzernen Frankreich und Ostmitteleuropa. Die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses 2020/21 ist für den 23. September 2021 geplant.

