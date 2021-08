Der August war für JinkoSolar-Anleger bisher eine Achterbahnfahrt der Gefühle: Nach einem Hoch bei mehr als 50 Euro fiel der Kurs stark ab und hat sich bisher nicht erholt. Nun macht die neuste Meldung einigen langfristig Hoffnung und die Stimmung in der Community steigt. Vertrag mit Wacker unterzeichnet 70.000 Tonnen Polysilizium wird der Chemiekonzern Wacker Chemie AG von September 2021 bis Dezember 2026 an Jinko Solar Co, Ltd. liefern. Die vereinbarte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...