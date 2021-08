Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise BioNTech. Die Corona-Impfungen nehmen derzeit wieder Fahrt auf. Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren wird in Deutschland nach der Stiko-Empfehlung eine Zunahme der Impfaktivität erwartet. Zudem stehen die sogenannten Booster-Impfungen derzeit im Fokus. Die Auffrischungsimpfungen werden mehr und mehr ein Thema. Die Auffrischungsimpfungen dürften bei BioNTech und Co für gut planbare Einnahmen sorgen. Bei den Verkäufen steht Volkswagen im Fokus. Der Autosektor steht seit einigen Tagen unter Druck. Die Chipkrise und die Lieferkettenprobleme belasten den Sektor. Nach dem steilen Höhenflug im Frühjahr hatte die VW-Aktie deutlich an Fahrt verloren und schwankte in einer Seitwärtsrange. Heute erreichte sie ein Tief seit März 2021.