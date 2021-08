Der schwedische Spezialist für trendig verpackte Hafergetränke operiert im Bereich roter Zahlen und ist seit Mai Nasdaq-notiert.



Vom Startpunkt 20 ging es schnell auf 28 $, dann aber stark abwärts. Konsequent zu OATLY GROUP hält Bank of America mit der Ansicht, OATLY sei aussichtsreich.



Die Schweden betonen, im Moment den Fokus auf den Aufbau internationaler Produktionskapazitäten zu legen, um eine hohe Nachfrage erfüllen zu können. Das deckt sich mit der Entwicklung der Erlöse. Sie wurden 2020 grob verdoppelt auf 421 Mio. $. In diesem Jahr schon 528 Mio. $ Umsatz nach sechs Monaten. Das operative Ergebnis ist schon auf der Ebitda-Ebene enorm defizitär. Entscheidend ist, ob Hafermilch auf Dauer gut genug schmeckt, um die Instant-Gelüste vor allem der Generation Z zu stillen. Die OATLY-Aktie ist im US-Handel am Mittwoch zunächst auf 15,09 $ gefallen.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



