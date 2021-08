Neuss (ots) - Am 18. August 2021 startet die neue, internationale Marke Nissan Financial Services in Deutschland. Nissan Financial Services steht für die Aktivitäten der Automobilbank RCI Banque S.A. für den Automobilhersteller Nissan.In Deutschland repräsentiert die neue Marke Nissan Financial Services die Aktivitäten der bisherigen Marken Nissan Bank, Nissan Leasing und Nissan Versicherungs-Service. Nissan Financial Services ist in Deutschland ein Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland (Finanzierung und Leasing) und der RCI Versicherungs-Service GmbH (Versicherungen).Hans von Mangoldt, Direktor Marketing Nissan Financial Services: "In der neuen Marke Nissan Financial Services bündelt sich die über 30-jährige automobile Expertise von Nissan Bank, Nissan Leasing und Nissan Versicherungs-Service. Nissan Financial Services steht für moderne und kundenfreundliche Finanz- und Versicherungslösungen in den Nissan Autohäusern in Deutschland."Über Nissan Financial ServicesNissan Financial Services ist ein Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Services GmbH, die zur französischen RCI Banque S.A. (RCI Bank and Services) gehören, die in 36 Ländern weltweit aktiv ist.Als Nissan Bank im Jahr 1989 gegründet, vertreibt Nissan Financial Services seit über 30 Jahren in Deutschland ihre Produkte - Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services - über die Automobilhändler der Marke Nissan. Außerdem wird Nissan Financial Services den spezifischen Anforderungen innerhalb der Einkaufsfinanzierung für Automobilhändler gerecht.Webseitewww.nissanfs.dePressekontakt:Ulrich B. Iwan | Tel.: 02131 401080 | Fax: 02131 4014419E-Mail: presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung DeutschlandJagenbergstr. 1 | 41468 Neusswww.rcibanque.deOriginal-Content von: Nissan Financial Services Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129875/4997424