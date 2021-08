Der Down Jones macht am Mittwoch so weiter, wie er am Dienstag aufgehört hat - mit roten Vorzeichen. Zwar befindet sich auch der US-Aktienmarkt noch inmitten der Zahlensaison, doch der Fokus dürfte heute woanders liegen. Denn um 20:00 Uhr werden die Protokolle der US-Notenbanksitzung aus dem Juli veröffentlicht.Marktbeobachter werden dann erneut nach Hinweisen suchen, ob die Fed plant, ihre Anleihekäufe zurückzufahren. Ein sogenanntes Tapering wäre ein erstes Signal für eine Abkehr der ultralockeren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...