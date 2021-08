Wien (www.fondscheck.de) - Die Direktbank ING Deutschland nimmt börsengehandelte Fonds (ETFs) des Asset Managers Fidelity International in ihr Aktionsprogramm auf, so die Experten von "FONDS professionell".Bei Einmalanlagen ab 1.000 Euro seien die Produkte des angelsächsischen Anbieters gebührenfrei zu erwerben. Insgesamt 17 Fidelity-ETFs stünden den ING-Kunden künftig kostenfrei zum Kauf bereit. Dabei handele es sich um ertragsorientierte oder um Nachhaltigkeits-ETF, die sowohl Aktien- wie Rentenmärkte abdecken, heiße es in einer Mitteilung. ...

