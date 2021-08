Wien (www.fondscheck.de) - Günstig sind asiatische Aktien derzeit nicht, so die Experten von "FONDS professionell".Neuanleger würden dieser Tage einen Aufschlag auf den historischen Durchschnittspreis zahlen, sage Jian Shi Cortesi von der Investmentgesellschaft GAM. Gegenüber US-Titeln würden asiatische Aktien aber weiterhin mit einem erheblichen Abschlag gehandelt, erkläre sie. Für Anleger heiße das: Sie könnten auf eine Aufholjagd hoffen. "In China hat sich die Wirtschaft vollständig erholt und der Impfprozess schreitet rasant voran, was das Wirtschaftswachstum für den Rest des Jahres ankurbeln sollte", analysiere Cortesi. Sie gehe davon aus, dass die Unternehmensgewinne anziehen und bis Jahresende die Aktienkurse steigen lassen würden. ...

