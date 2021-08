DGAP-Ad-hoc: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognoseänderung

ALBIS Leasing AG hebt Gewinnprognose für 2021 an



18.08.2021

ALBIS Leasing AG hebt Gewinnprognose für 2021 an Hamburg, 18.8.2021: Die ALBIS Leasing AG, der deutsche Finanzierungspartner für kleinteilige Leasingprodukte für den deutschen Mittelstand, hebt ihre Gewinnprognose für 2021 an. Vor Steuern erwartet der Vorstand nun einen Konzerngewinn zwischen 2 und 2,5 Mio. Euro, gegenüber der vorherigen Prognose von 1,5 bis 2 Mio. Euro, die mit Vorlage des Geschäftsberichtes 2020 veröffentlicht wurde. Nach vorläufigen Zahlen erreicht der Konzerngewinn in den ersten sechs Monaten vor Steuern 1,645 Mio. Euro (1. Halbjahr 2020: 0,866 Mio. Euro). Das Neugeschäftsvolumen ist seit März stark angestiegen, und konnte zum Halbjahr um 19% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres gesteigert werden und liegt damit auch über Planniveau. Darüber hinaus führte das stabile Zahlungsverhalten der Leasingnehmer zu einer Abnahme der Risikovorsorge. Der Vorstand der ALBIS Leasing AG erwartet, dass sich diese positiven Auswirkungen auf den Geschäftsgang im zweiten Halbjahr 2021 fortsetzen werden, und hat die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr entsprechend angehoben.

