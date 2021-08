Mainz (ots) -ZDF, 19. August 2021, 22.15 Uhrmaybrit illner spezialDer Polit-Talk im ZDFTriumph der TalibanWoran ist der Westen gescheitert?Die Taliban haben in unglaublicher Geschwindigkeit die Macht in Afghanistan erobert. Botschaftsbedienstete und afghanische Ortskräfte versuchen verzweifelt, das Land zu verlassen. Wie konnte der Westen die Situation derart falsch einschätzen? Sind diplomatische Verhandlungen mit den Taliban der richtige Weg oder eine Verzweiflungstat? Was bedeutet dieses Desaster für die Menschen in Afghanistan, in Europa und der Welt?Annalena Baerbock, B90/Die GrünenParteivorsitzende, KanzlerkandidatinJohann Wadephul, CDUStellv. FraktionsvorsitzenderAndré Wüstner, OberstleutnantVors. Deutscher BundeswehrVerbandSouad MekhennetJournalistin, "Washington Post"Katrin EigendorfZDF-KorrespondentinPatoni Izaaqzai-TeichmannVors. Afghan German AssociationPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4997481