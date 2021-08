TAGESVORSCHAU: Termine am 19. August 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 19. August:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Geberit, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert) (Call Bilanz-Pk 8.30 h) 07:30 NLD: Adyen, Halbjahreszahlen

07:30 FIN: Multitude SE,Q2-Zahlen

08:00 LUX: Global Fashion Group, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Gerry Weber, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hamburg Commercial Bank, Halbjahres-Pk (online) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

HKG: Tencent, Q2-Zahlen

DEU: BayernLB, Q2-Zahlen

DEU: Meyer Burger Technology, Halbjahreszahlen

USA: Applied Materials, Q3-Zahlen

USA: Macy's, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 07/21

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe, Jahr 2020 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 06/21

10:00 ESP: Handelsbilanz 06/21

10:00 PLD: Industrieproduktion 07/21

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

10:30 ITA: Leistungsbilanz 06/21

14:30 USA: Philly Fed Index 08/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 07/21

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: DIHK-Pressegespräch zum Thema Rohstoffmangel und Lieferengpässe 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München 10:00 DEU: Digitale Pk Transparency Deutschland zu jahrelangen Rechtsstreitigkeiten bei der Aufklärung des Dieselskandals und zur Rolle von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) DEU: Letzter Tag für mögliche Einwendungen für das neue Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin EUR: Weitere Entwicklung in Afghanistan.

+ Video-Konferenz des CSU-Präsidiums zur Lage in Afghanistan; 12.00 h Pk mit dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder, (CSU-Landesleitung, Kantine) + Europaabgeordnete diskutieren ab 9.00 Uhr mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell über die neuesten Entwicklungen. °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi