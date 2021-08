An den Märkten findet derzeit unter der "Oberfläche" weitaus mehr statt, als dies die Punktestände der Indizes zum Ausdruck bringen. Überall gibt es derzeit Branchenrotationen, was sehr gut für die weitere Entwicklung von DAX & Co. ist. An vielen Beispielen demonstriert Jürgen Schmitt heute, warum er die Aktienmärkte insgesamt in einer sehr robusten Gesamtverfassung sieht. Dabei gibt es die unterschiedlichsten Investitionsansätze, wie man sich für die kommenden Wochen und Monate in Position bringen kann. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.