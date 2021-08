Wenn sich Apple treubleibt, könnte es in nur einem Monat schon wieder soweit sein: Dann kommt im September das nächste große Apple-Event mit neuem iPhone, AirPods & Co. Und wie immer, wenn es um den Tech-Riesen geht, brodelt vor der potenziellen Veröffentlichung neuer Produkte die Gerüchteküche.In seinem aktuellen Newsletter "Power On" fasst Mark Gurman von Bloomberg die Gerüchte zusammen. So soll die Apple Watch in einem neuen Design erscheinen. Es wäre die erste Designänderung der Smartwatch, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...