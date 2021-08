Bern (ots) - Im Rahmen einer Privatplatzierung hat die Valiant Bank heute, am 18. August 2021, neue Covered Bonds im Umfang von 115 Mio. Franken ausgegeben.Insgesamt zum elften Mal und zum vierten Mal in diesem Jahr hat Valiant erfolgreich eine mit Hypotheken besicherte Anleihe platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von einem Jahr und einen Coupon von 0 Prozent.Die elfte Serie wurde bei institutionellen Investoren privat platziert. Neben Kundengeldern und Pfandbriefdarlehen sind Covered Bonds für Valiant das dritte Standbein in der Refinanzierung ihrer Ausleihungen. Dank ihnen kann Valiant die Refinanzierungskosten weiter senken.Valiant plant, weiterhin regelmässig Covered Bonds zu platzieren.Pressekontakt:Kontakt für Analysten und Investoren:Joachim Matha, Leiter Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.chKontakt für Medienschaffende:Simon Bickel, Leiter Unternehmenskommunikation, 031 320 96 18, medien@valiant.chOriginal-Content von: Valiant Holding AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004287/100875943