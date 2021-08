Halle/MZ (ots) - Scholz, der schon seit Jahren auf bundes- und landespolitischer Ebene Verantwortung trägt, ist zwar nicht frei von Fehlern, aber das G-20-Desaster aus seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister liegt länger zurück. Und Themen wie Wirecard oder Cum-ex-Geschäfte sind als Wahlkampfwaffe für den Gegner zu kompliziert, um sie treffsicher auszurichten.



Dieser Bundestagswahlkampf 2021 ist einer voller Ungewissheiten. Nicht nur, dass das Rennen ums Kanzleramt - anders als in der Ära Merkel - tatsächlich offen ist. Es gibt auch eine unübersichtliche Zahl an Möglichkeiten, wie am Ende eine Regierung gebildet werden könnte.



