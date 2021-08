DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.189,42 -0,17% +17,92% Stoxx50 3.656,87 -0,16% +17,65% DAX 15.965,97 +0,28% +16,38% FTSE 7.169,32 -0,16% +11,15% CAC 6.770,11 -0,73% +21,95% DJIA 35.303,06 -0,11% +15,35% S&P-500 4.442,49 -0,13% +18,27% Nasdaq-Comp. 14.653,17 -0,02% +13,69% Nasdaq-100 14.983,82 -0,13% +16,26% Nikkei-225 27.585,91 +0,59% +0,52% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 176,97 +15

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,16 66,59 -0,6% -0,43 +37,3% Brent/ICE 68,51 69,03 -0,8% -0,52 +34,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.783,77 1.786,23 -0,1% -2,46 -6,0% Silber (Spot) 23,45 23,68 -1,0% -0,23 -11,2% Platin (Spot) 1.004,50 1.000,78 +0,4% +3,73 -6,2% Kupfer-Future 4,11 4,21 -2,4% -0,10 +16,4%

Beim Goldpreis tut sich wenig; die Feinunze verharrt um 1.785 Dollar. Die Ölpreise geben leicht nach, nachdem die staatliche Energy Information Administration zwar einen unerwartet deutlichen Rückgang der Rohöllagerbestände gemeldet hat, allerdings stiegen die Benzinvorräte wider Erwarten. Auch die Ölförderung erhöhte sich.

FINANZMARKT USA

Wenig verändert - Sorgen bereitet die weitere Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Im Übrigen warten die Anleger auf das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank. Es dürfte Aufschlüsse darüber geben, wann die Fed damit beginnen könnte, die expansive Geldpolitik zurückzufahren, die sie zum Start der Corona-Pandemie angesteuert hatte. Target geben 1,0 Prozent ab, obwohl der Einzelhändler die Ergebnisprognosen übertroffen und ein 15 Milliarden Dollar schweres Rückkaufprogramm in die Wege geleitet hat. Lowe's erwartet nun einen Jahresumsatz von 92 Milliarden Dollar nach 86 Milliarden im Mai. Die Aktie gewinnt gut 10 Prozent. Gut kommen die Zahlen von Agilent an, die Aktie legt um 1,5 Prozent zu. Die Ergebnisse des Halbleiterherstellers Cree werden dagegen mit einem Minus von gut 6,6 Prozent quittiert. Der Inneneinrichter La-Z-Boy (-1,3%) legte beim Gewinn deutlich zu, gleichwohl verfehlte letzterer die Konsensschätzung knapp. Die Donut-Kette Krispy schnitt beim Umsatz besser und beim Gewinn knapp etwas schlechter als geschätzt ab. Der Kurs fällt um 1,2 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 27./28. Juli

FINANZMÄRKTE EUROPA

Wenig verändert - Mit Sorge wurde an der Börse die steigende Zahl an Corona-Infektionen durch die Delta-Variante verfolgt. Zur Rose (-5,6%) hat ihren Umsatz im zweiten Quartal weiter gesteigert, den Verlust im ersten Halbjahr aber aufgrund hoher Ausgaben ausgeweitet. Zudem hat der Augenheilkunde-Konzern Alcon nach Quartalsgewinn seine Prognose für das laufende Jahr angehoben. Für die Aktie ging es um 13,5 Prozent nach oben. Wacker Chemie schlossen 5,2 Prozent fester. Dazu trugen nicht nur optimistische Aussagen des Branchenverbands VCI bei, sondern auch ein Großauftrag aus China. Die Aktien von SFC Energy kletterten um 10,1 Prozent. Aktueller Kurstreiber war die Nachricht einer Entwicklungspartnerschaft mit der norwegischen Nel ASA. Durchweg gute Nachrichten gab es von Carlsberg, dessen Aktie 2,3 Prozent zulegte. Der Absatz erholte sich kräftig, die Jahresprognose wurde erhöht und zudem ein weiteres Aktienrückkauf-Programm von bis zu 1 Milliarde dänischen Kronen aufgesetzt. Der zurückhaltende Ausblick des chinesischen Autoherstellers Geely Automobile stand ebenfalls im Fokus. Dies könnte möglicherweise bewirken, dass Analysten das Absatzpotenzial deutscher Hersteller am chinesischen Markt als nach oben gekappt betrachten. Die Autoaktien im DAX standen unter Druck, Daimler etwa verloren 1,3 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:05 Uhr Di, 17:17 Uhr % YTD EUR/USD 1,1706 -0,1% 1,1715 1,1713 -4,2% EUR/JPY 128,65 +0,2% 128,42 128,40 +2,0% EUR/CHF 1,0743 +0,3% 1,0710 1,0711 -0,6% EUR/GBP 0,8513 -0,1% 0,8530 0,8526 -4,7% USD/JPY 109,90 +0,3% 109,61 109,62 +6,4% GBP/USD 1,3750 +0,1% 1,3757 1,3739 +0,6% USD/CNH (Offshore) 6,4849 -0,1% 6,4850 6,4930 -0,3% Bitcoin BTC/USD 45.758,26 +2,2% 45.410,51 45.860,76 +57,5%

Der Dollar bewegt sich kaum vom Fleck und konsolidiert damit die jüngsten Aufschläge. Gestützt wurde er von der Erwartung einer strafferen Geldpolitik der US-Notenbank. Daher könnte das Fed-Protokoll am Abend einen Impuls liefern.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fester - Nach einem leichteren Start tendierten die Indizes im Verlauf deutlich nach oben, wenngleich die Gewinne nicht so stark ausfielen wie die Einbußen am Vortag. Das galt insbesondere für die chinesischen Börsen, die sich um bis zu 1,0 Prozent erholen konnten. Der Nikkei-Index in Tokio gewann 0,6 Prozent auf 27.586 Punkte. In Sydney (-0,1%) bremste eine Rekordzahl an Corona-Fallzahlen in New South Wales und ein starkes Kursminus beim Schwergewicht BHP. Neueste Kommentare von US-Notenbankchef Jerome Powell, wonach die Corona-Pandemie nach wie vor die Wirtschaftsaktivität überschattet, könnten bei einigen Akteuren zu kursstützenden Spekulationen geführt haben. In Hongkong zeigten sich die zuletzt schwer gebeutelten Technologietitel Tencent, Meituan und Alibaba zumindest stabilisiert. Geely verbesserten sich um 3,1 Prozent, nachdem der Autobauer während des Handels einen Gewinnanstieg im ersten Halbjahr berichtet hatte. In Sydney standen BHP und Woodside im Fokus. Beide Aktien ließen deutlich Federn: BHP verloren fast 7 Prozent und Woodside Petroleum 2,0 Prozent. Die beiden Unternehmen hatten am Vortag das Zusammenlegen ihrer Öl- und Gassparten beschlossen mit einem Volumen von 29 Milliarden Dollar, worüber es zuvor bereits Spekulationen gegeben hatte. Während Analysten das Minus bei BHP im Wesentlichen dadurch begründet sahen, dass der Minenriese seine Zweitnotierung in London beendet, wo die Aktie traditionell mit einem deutlichen Abschlag zur Notiz in Sydney gehandelt werde, hätten bei Woodside Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Deals belastet.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

LINDE/INFINEON

Linde wird den Chiphersteller Infineon an seinem Standort im österreichischen Villach langfristig mit grünem Wasserstoff versorgen. Ein entsprechender Vertrag sei jetzt unterzeichnet worden, teilte der Industriegasekonzern mit. Linde wird dazu bis 2022 eine Zwei-Megawatt-Elektrolyseur-Anlage vor Ort bauen und den darin erzeugten grünen Wasserstoff anschließend so aufbereiten, dass er den Anforderungen des Infineon-Produktionsprozesses entspricht.

