FACC CEO: "Turnaround im Jahr 2021 erklärtes Ziel - wir denken Luftfahrt weiter - Einstieg ins Raumfahrt Geschäft"

Heinersreuth (pta048/18.08.2021/19:00) - direkter Link zum Börsenradio-Interview: https://www.brn-ag.de/39285-FACC-CEO-Turnaround-im-Jahr-2021-erklaertes-Ziel

Nach einem schwierigen Jahr kommt von FACC die gute Nachricht: FACC ist nach den ersten 6 Monaten 2021 zurück in der Gewinnzone. Ebit knapp 3 Mio, Umsatz +20 %. CEO Robert Machtlinger: "Wir haben uns den veränderten Marktanforderungen angepasst und werden in diesem Jahr den Turnaround schaffen." In den USA ist der nationale Flugverkehr schon wieder bei 85 %. "Bis der internationale Verkehr wieder da ist, wo er vor Covid war, wird es noch länger dauern." Versorgungsprobleme hat FACC nicht. "Wir haben unsere Supply Chain stabilisiert und können deswegen das Materiallager wieder herunterfahren." Neben dem neuen Standbein "Urban Air Mobility" folgt jetzt auch der Einstieg ins Raumfahrtgeschäft.

August 18, 2021