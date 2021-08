Devoteam wird Teil des HYCU CSP-Partnerprogramms und stellt branchenführende cloudnative Datensicherheitsdienste bereit

BOSTON und PARIS, Aug. 18, 2021, ein innovativer Anbieter von Unternehmenssoftware, der sich auf die Sicherung und Wiederherstellung von Multi-Cloud-Daten als Service spezialisiert hat, und Devoteam, ein führender Anbieter im Bereich digitale Transformation im EMEA-Markt und bevorzugter EMEA-Partner der führenden cloudbasierten Plattformunternehmen, haben heute bekanntgegeben, dass Devoteam jetzt Teil des HYCU Cloud Services Provider Programist. Als Premiumvertriebs- und Servicepartner von Google Cloud mit mehr als 350 zertifizierten Google Cloud-Spezialisten im Team stellt das Unternehmen den gemeinsamen Kunden jetzt mit den preisgekrönten Softwarelösungen für Datensicherung und -wiederherstellung von HYCU zusätzliche Datenschutzebenen zur Verfügung.

"Unsere Kunden benötigen die richtigen Services und Infrastrukturen für Agilität und Skalierbarkeit, damit sie wachsen und den Einsatz führender Cloud-Plattformen wie der Google Cloud ausbauen können", so Valon Rexhepi, Devoteam G Cloud Director. "Es ist wichtig, dass wir mit den richtigen Partnern zusammenarbeiten, um unsere Kunden zu unterstützen und um unsere Mission voranzutreiben, mit der Google Cloud bis 2024 einen Gesamtumsatz von 1 Milliarde Euro zu erzielen1. HYCU ist ein Partner, der unsere gemeinsamen Kunden dabei unterstützen wird, unternehmenskritische Workloads, die auf Google Cloud ausgeführt werden, besser bereitzustellen, zu verwalten, zu schützen und wiederherzustellen. Wir sind begeistert von den Leistungen, die wir unseren gemeinsamen Kunden anbieten können."

Devoteam G Cloud bietet innovative Technologien und Services, die Kunden bei ihrer digitalen Transformation unterstützen. Mit HYCU als Partner haben gemeinsame Kunden, die Google Cloud nutzen, jetzt eine kostengünstige und einfache Möglichkeit, On-Premise-Backups zu speichern und eine effiziente DR-Plattform zu nutzen. Kunden erhalten außerdem eine leistungsstarke Lösung für die VM-Konvertierung und -Migration und für den vollständigen Schutz ihrer traditionellen und modernisierten Workloads in der Google Cloud. Das HYCU Cloud Services Provider Program wurde entwickelt, um Service Providern wie Devoteam G Cloud eine kostengünstige und effiziente Skalierung gemäß den Anforderungen ihrer Kunden zu ermöglichen.

"Das große Interesse an den Services für Multicloud-Datensicherung- und -wiederherstellung von HYCU ist weiterhin sehr attraktiv für unsere Service Provider-Partner. Es bietet ihnen benutzerfreundliche und cloudnative Services, mit denen sie die IT-Herausforderungen ihrer Kunden bewältigen können", so Simon Taylor, Gründer und CEO von HYCU, Inc. "Devoteam G Cloud verfolgt wie HYCU ehrgeizige Wachstumsziele und bietet gezielt Services an, die Kunden benötigen, um mit der Google Cloud erfolgreich zu sein. Wir freuen uns sehr, mit Devoteam G Cloud zusammenzuarbeiten, um unseren gemeinsamen Kunden erstklassige Datensicherheitsdienste zu bieten."

Um mehr über das HYCU Cloud Services Provider Program zu erfahren, besuchen Sie https://www.hycu.com/service-providers/oder wenden Sie sich an info@hycu.com.

Über HYCU

HYCU ist der führende und am schnellsten wachsende Anbieter im Bereich der Multi-Cloud-Datensicherung und -wiederherstellung als Service. Durch die Bereitstellung einer echten SaaS-basierten Datensicherung sowohl in On-Premise- als auch in cloudnativen Umgebungen bietet das Unternehmen über 2.700 Unternehmen weltweit beispiellose Leistungen in den Bereichen Datensicherheit, Datenmigration und Disaster Recovery. Die preisgekrönten spezialisierten Lösungen von HYCU eliminieren die Komplexität, das Risiko und die hohen Kosten älterer Lösungen und bieten benutzerfreundliche Datensicherheit in einer hypervernetzten Multi-Cloud-Welt. So profitieren Kunden von reibungsloser, kosteneffizienter Datensicherung und -wiederherstellung, unabhängig davon, wo sich ihre Daten befinden. Das Unternehmen mit Sitz in Boston, Massachusetts beschäftigt weltweit 200 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.hycu.com.

Über Devoteam

Devoteam ist ein führendes Beratungsunternehmen mit den Schwerpunkten digitale Strategie, Technologieplattformen und Cybersicherheit. Wir kombinieren Kreativität, Technologie und Dateneinblicke, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihr Geschäft zu transformieren und neue Möglichkeiten zu erschließen. Mit 25 Jahren Erfahrung und 8.000 Mitarbeitern in Europa und im Nahen Osten setzt sich das Devoteam für verantwortungsvolle und auf den Menschen ausgerichtete Technik ein und arbeitet daran, Veränderungen positiv zu gestalten. CreativeTechforBetterChange

Über Devoteam G Cloud

Mit über 2.300 Kunden in 18 Ländern ist Devoteam G Cloud ein weltweit führender Anbieter von Google Cloud-Technologien. Darüber hinaus ist Devoteam ein Managed Services Provider und verfügt über sieben Google Cloud-Spezialisierungen: Infrastructure, Machine Learning, Work Transformation - Enterprise, Application Development, Training Infrastructure, Training Data, Location-Based Services. Im April 2020 wurde Devoteam als Google Cloud Reseller Partner of the Year (EMEA) ausgezeichnet.

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:

Don Jennings

HYCU, Inc.

Tel:

Maciej Klein

Devoteam Cloud Services

Tel: +48 508 558 835

E-Mail: maciej.klein@devoteam.com

1 Auftragseingänge vor Anpassungen gemäß IFRS 15