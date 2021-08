Der DAX war am 18.08.2021 ohne klare Richtung. Im Marktbericht am Abend schildern wir den Handelstag und zeigen Aktien-Ideen auf. Bewegungsmangel zur Wochenmitte Der Handelsstart knapp über dem Vortagesschluss täuschte darüber hinweg, dass der Markt sich erst einmal wieder an der Unterseite orientieren wollte. Zumindest fiel er gleich zum Handelsstart wieder auf die Zone zurück, die bereits vor einer Woche am Mittwoch das Tageshoch ausbildete. Um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...