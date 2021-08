Nach einem schwachen Start in das laufende Jahr hat die Salesforce-Aktie in den vergangenen Monaten kräftig zulegen können - und die Rallye geht weiter. Am Mittwoch ist das US-Papier mit einem Kursplus von 3,3 Prozent der stärkste Wert in einem ansonsten schwachen Dow Jones.Es dauerte eine Zeit, bis die Aktionäre von Salesforce den teuren Zukauf von Slack verkraftet haben. Doch seit den hervorragenden Quartalszahlen, die Ende Mai veröffentlicht wurden, geht es für die Salesforce-Aktie wieder bergauf. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...