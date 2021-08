David ist tief in der Digitalvideotechnologie verwurzelt und wird die Skalierung des Engineering-Teams und der Produktentwicklung von JW Player unterstützen, um dem wachsenden Digitalvideo-Geschäft gerecht zu werden.

NEW YORK, Aug. 18, 2021, die führende Plattform für Videosoftware und Dateneinblicke, hat heute bekanntgegeben, dass David LaPalomentomit sofortiger Wirkung zum Chief Technology Officer ernannt wurde. Die strategische Einstellung soll die Produktinnovation von JW Player beschleunigen, um den Anforderungen eines schnell wachsenden Digitalvideo-Geschäfts gerecht zu werden. Dazu sollen auch die finanziellen Mittel in Höhe von 100 Mio. $von LLR Partners aus der jüngsten Series-E-Finanzierungsrunde eingesetzt werden.



"David hat sich als Visionär sowohl bei der Entwicklung als auch bei der Skalierung innovativer Videobereitstellungsprodukte erwiesen", so Dave Otten, CEO und Mitbegründer von JW Player. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass sein Know-how unsere Position als führender Innovationsmotor in der Digitalvideobranche stärken wird. Unter seiner Führung werden wir unsere Engineering-Teams skalieren und neue Produkte auf den Markt bringen, die den Kunden Unabhängigkeit und Kontrolle im Digitalvideo-Geschäft ermöglichen. Wir sind hocherfreut, ihn in unserem Team zu haben."

Während seiner jahrzehntelangen Tätigkeit bei Brightcove hat David ein erstklassiges Engineering-Team aufgebaut, um die Videobereitstellungsplattform des Unternehmens zu modernisieren. Er leitete die Erneuerung der alten, auf Rechenzentren basierenden Architektur des Unternehmens, ersetzte sie durch eine skalierbare, cloudnative Architektur und migrierte Tausende von Kunden auf die neue Plattform. Seine Führung trug dazu bei, den Umsatz zu verdreifachen, neue Produkte einzuführen und Übernahmen zu integrieren, um neue Marktsegmente zu erschließen. Seine Erfahrung wird von unschätzbarem Wert sein, wenn JW Player sein Angebot ausbaut, um der explosionsartig gestiegenen Nachfrage nach digitalen Videos seit Beginn der Pandemie gerecht zu werden.

"Ich freue mich sehr, das nächste Kapitel meiner Karriere bei JW Player zu beginnen", so David. "Wir haben einen Wendepunkt erreicht, an dem jedes Unternehmen mit einer digitalen Präsenz auf Videos setzt, um seine Zielgruppe anzusprechen und sein Angebot zu monetarisieren. JW Player hat die umfassendste Plattform für den Erfolg im Ökosystem der digitalen Videos entwickelt, mit unvergleichlichen Einblicken in Konsum- und Kontextdaten, innovativen Monetarisierungs- und Interaktionsfunktionen und erstklassigen Videoerlebnissen auf jedem Bildschirm. Ich freue mich darauf, auf dieser Plattform aufzubauen, um neue Innovationen auf den Markt zu bringen."

Laut Daten die JW Player von über 12.000 Herausgebern und Medienanbietern bezieht, ist der Videokonsum im Verlauf der Pandemie weiter gestiegen, seit 2020 um fast 50 % und seit Januar 2021 um 28,6 %. Aufgrund der wachsenden Nachfrage ist es für Unternehmen aus allen Bereichen - einschließlich Fitness-, E-Commerce-, Sport- und E-Learning-Unternehmen - unerlässlich, eine robuste Videostrategie zu entwickeln, um ihre Zielgruppe auf dem Bildschirm ihrer Wahl zu erreichen: Web, mobil oder CTV (Connected TV).

Die API-basierte Videoplattform von JW Player ermöglicht es Hunderttausenden von Kunden, ihre mobilen, OTT- und Web-Videoanwendungen auf globaler Ebene unabhängig zu steuern und zu betreiben. Wichtig ist dabei auch, dass JW Player einzigartige datengestützte Einblicke liefert, die es den Kunden ermöglichen, ihre Zielgruppe effektiver zu vergrößern, zu binden und zu monetarisieren. Allein im letzten Jahr wuchs das Videostreaming-Volumen des Unternehmens um fast 200 %, wobei Livestreaming einen Anstieg um über 400 % verzeichnete.

JW Player ist die führende Plattform für Videosoftware und Dateneinblicke, die Kunden im modernen Digitalvideo-Geschäft Unabhängigkeit und Kontrolle verschafft. JW Player startete 2008 als äußerst beliebter Open-Source-Video-Player. Inzwischen bietet seine Technologieplattform digitale Videos für Hunderttausende Unternehmen, darunter die Hälfte der ComScore-Top-50-Websites in den USA sowie führende Sender in EMEA, dem APAC-Raum und Lateinamerika. Jeden Monat konsumieren 1 Milliarde Zuschauer - ein Drittel aller Menschen im Internet - auf 2,7 Milliarden Geräten mit der Technologie von JW Player Videos. So entsteht ein unübertroffenes und leistungsstarkes Diagramm von Verbraucher- und Kontextinformationen, das Kunden hilft, ihr Publikum zu vergrößern und aus digitalen Videos inkrementelle Videoaufrufe zu generieren. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York mit Niederlassungen in London und Eindhoven. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.jwplayer.com.

