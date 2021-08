Keine Frage, die Biotechnologie-Unternehmen BioNTech und Moderna haben mit ihren in Rekordzeit entwickelten Corona-Impfstoffen den Lauf der Geschichte zum Besseren gewendet. Gleichzeitig hat die durch die Milliarden-Formeln der mRNA-Technologie-Anbieter hervorgerufene Wahnsinnsrallye vielen Anlegern Mega-Renditen beschert.Doch viele Börsianer stellen sich nun die Frage: Wie viel Kurspotenzial steckt jetzt noch in der Biotechnologie? Haben die Aktien von BioNTech, Moderna und Co den Renditegipfel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...