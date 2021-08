DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,4% auf 15.899 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Kursverluste an der Wall Street in Reaktion auf das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung ließen auch die deutschen Aktien im nachbörslichen Handel am Mittwoch etwas zurückkommen. Ansonsten war die Nachrichtenlage sehr dünn.

Unter den Nebenwerten reagierten Albis Leasing am Abend kaum darauf, dass das Unternehmen bei der Veröffentlichung vorläufiger Halbjahrszahlen seine Jahresgewinnprognose erhöht hatte.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.899 15.966 -0,4% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

August 18, 2021 16:38 ET (20:38 GMT)

