Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 18 août/August 2021) The common shares of Poko Innovations Inc., previously listed as Brunswick Resources Inc. (BRU.H) have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

The Poko Group is an award winning European-based company that leverages its strong portfolio of CBD brands, including financial services platform Lumipay, news and media sites, The Extract and Candid Magazine and consumer brands Poko and Canndid. These brands form a complete ecosystem that brings innovative solutions to the CBD industry-from supplying businesses with high-quality CBD-derived products and other natural health supplements to offering a reliable payment gateway service for high-risk industries and providing a CBD-focused marketplace for buyers and sellers to connect and trade. The Company has leadership teams located in Ireland, United Kingdom, Canada and the United States.

_________________________________

Les actions ordinaires de Poko Innovations Inc., précédemment inscrites sous le nom de Brunswick Resources Inc. (BRU.H) ont été approuvées pour inscription sur le CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Le groupe Poko est une société européenne primée qui tire parti de son solide portefeuille de marques CBD, notamment la plateforme de services financiers Lumipay, les sites d'information et de médias, The Extract et Candid Magazine et les marques grand public Poko et Canndid. Ces marques forment un écosystème complet qui apporte des solutions innovantes à l'industrie du CBD-de la fourniture aux entreprises de produits dérivés du CBD de haute qualité et d'autres suppléments de santé naturels à l'offre d'un service de passerelle de paiement fiable pour les industries à haut risque et à la fourniture d'un service axé sur le CBD. marché pour les acheteurs et les vendeurs de se connecter et d'échanger. La Société dispose d'équipes de direction situées en Irlande, au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis.

Issuer/Émetteur: Poko Innovations Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions Ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): POKO Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 77 949 017 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 3 600 000 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP: 73087F 10 9 ISIN: CA 73087F 10 9 9 Boardlot/Quotité: 500 Consolidation: 1 New for 5 Old/1 Nouveau pour 5 Ancien Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 19 août/August 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc.

The Exchange is accepting Market Maker applications for POKO. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com