Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 18 août/August 2021) The common shares of Delta Cleantech Inc., have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Delta Cleantech Inc. provides clean energy engineering services and technology in response to issues around environmental, social and corporate governance (ESG) and identity preserved waste. Delta CleanTech is a technology industry leader in CO2 Capture; Solvent & Glycol Reclamation and Hydrogen Fueling Infrastructure.

_________________________________

Les actions ordinaires de Delta Cleantech Inc., ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Delta Cleantech Inc. fournit des services et une technologie d'ingénierie d'énergie propre en réponse aux problèmes liés à la gouvernance environnementale, sociale et d'entreprise (ESG) et aux déchets à identité préservée. Delta CleanTech est un leader de l'industrie technologique dans la capture du CO2; Infrastructure de récupération de solvants et de glycol et de ravitaillement en hydrogène.

Issuer/Émetteur: Delta Cleantech Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions Ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): DELT Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 58 523 100 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 32 260 250 CSE Sector/Catégorie: Cleantech/Technologies Propres CUSIP: 24747L 10 1 ISIN: CA 24747L 10 1 3 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 19 août/August 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

