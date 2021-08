KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zur politischen Krise im Kreis Ahrweiler:

"Wer sollte Landrat Jürgen Pföhler denn in dieser Lage noch abnehmen, dass er den Landkreis in der größten Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg kraftvoll führen und die richtigen Schritte einleiten kann? Jeder Tag im Kreishaus würde zum Spießrutenlaufen, jeder Termin draußen im Kreisgebiet zum öffentlichen Scherbengericht. Ohne eine starke Führung an der Spitze droht aber die Gefahr, dass der Landkreis an der Bewältigung dieser Herausforderung von historischem Ausmaß scheitert. Deswegen muss dieser Wechsel, der politische Neuanfang schnell gehen. Deswegen wäre so etwas wie der krankheitsbedingte Rückzug die mutmaßlich für alle beste Lösung. Und das sogar im Wortsinn, denn die Pensionsansprüche blieben dem Landrat in diesem Fall erhalten. Er verlöre sie nur bei einem Rücktritt. Nun mag man sagen, dass sich das falsch anfühlt. Doch der Landkreis kann vor allem eines gar nicht gebrauchen: ein langwieriges Abwahlverfahren - und mit ungewissem Ausgang noch dazu."/yyzz/DP/he