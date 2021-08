EQS Group-Ad-hoc: Meier Tobler Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Meier Tobler mit deutlich gesteigertem Ergebnis im ersten Halbjahr 2021



19.08.2021 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Versione italiana: www.meiertobler.ch/it/Investitori-e-media Nebikon, 19. August 2021 Meier Tobler mit deutlich gesteigertem Ergebnis im ersten Halbjahr 2021

Umsatz 8.2 Prozent über der Vorjahresperiode

EBITDA erreicht CHF 13.1 Mio. (+83 Prozent gegenüber Vorjahr)

Konzerngewinn auf CHF 3.7 Mio. gesteigert (Vorjahr: CHF -2.7 Mio.)

Baubewilligung für neues Logistikzentrum erhalten und Finanzierung sichergestellt

Fürs zweite Halbjahr wird eine Abschwächung des Umsatz- und Ergebniswachstums erwartet

Wiederaufnahme der Dividendenausschüttung aus heutiger Sicht möglich

Meier Tobler weist für das erste Semester einen Nettoumsatz von CHF 240.1 Mio. aus. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung um 8.2 Prozent. Der EBITDA lag bei CHF 13.1 Mio. (+83.2 Prozent) und die EBITDA-Marge bei 5.4 Prozent (Vorjahr: 3.2 Prozent). Der EBIT der Berichtsperiode betrug CHF 6.0 Mio. (erstes Halbjahr 2020: CHF -0.6 Mio.). Meier Tobler schliesst das erste Halbjahr 2021 mit einem Konzerngewinn von CHF 3.7 Mio. ab (erstes Halbjahr 2020: CHF -2.7 Mio.). Positive Entwicklung breit abgestützt

Meier Tobler verzeichnete im ersten Halbjahr 2021 in allen vier Geschäftsfeldern eine positive Entwicklung und konnte den Umsatz in allen Geschäftsfeldern steigern. Im Handelsgeschäft profitierte Meier Tobler von der intakten Nachfrage auf dem Hochbaumarkt und konnte die führende Marktposition weiter stärken. Insbesondere über das schweizweite «Marché»-Verkaufsstellennetz und über den e-Shop konnten deutliche Umsatzzuwächse erzielt werden. Die Erholung im Geschäft mit der Wärmeerzeugung setzte sich im ersten Halbjahr fort. Getrieben von einer gesteigerten Marktdynamik bei Heizungs-Erneuerungen legte die Stückzahl verkaufter Produkte gegenüber Vorjahr im zweistelligen Prozentbereich zu. Erstmals seit dem Zusammenschluss mit Tobler im Jahr 2017 konnte das Marktwachstum übertroffen und Marktanteile zurückgewonnen werden. Die geschärfte Sortimentsstrategie mit zahlreichen Produkte-Neueinführungen sowie der neue B2C-Online-Auftritt mit integriertem Heizungskonfigurator haben massgeblich zu dieser positiven Entwicklung beigetragen. Das Servicegeschäft entwickelte sich weiterhin erfreulich und konnte Umsatz und Profitabilität steigern. Das innovative Online-Diagnose-Tool für Wärmepumpen, «SmartGuard», wird kontinuierlich ausgebaut und vereinfacht die Wartung der Haustechnik-Anlagen - bei Servicegängen auf den Anlagen gleichermassen wie im Fernzugriff. Das Geschäft mit Klimasystemen schloss das erste Halbjahr leicht über Vorjahresniveau ab. Seit 1. Januar 2021 wird dieser Bereich als eigene Business Unit geführt. Positiv hervorzuheben ist der Gewinn des Grossauftrags zur Ausrüstung eines Rechencenters von Green Datacenter AG, welcher voraussichtlich Anfang 2022 ausgeliefert werden kann. Nettoverschuldung, Eigenkapital und Cashflow

Die Nettoverschuldung beträgt per 30. Juni 2021 CHF 48.0 Mio. Der Zuwachs gegenüber dem Jahresende 2020 (31.12.2020: CHF 33.6 Mio.) ist saisonal bedingt. Die Nettoverschuldung liegt weiterhin deutlich unter dem Vergleichswert des Vorjahres (30.06.2020: CHF 59.1 Mio.). Der Nettoverschuldungsgrad (Nettoverschuldung dividiert durch EBITDA) belief sich per Ende Juni 2021 auf 1.6x. Das Eigenkapital betrug CHF 152.2 Mio.; die Eigenkapitalquote konnte auf 45.8 Prozent gesteigert werden (31.12.2020: 43.4 Prozent). Der betriebliche Cashflow ist im ersten Semester erwartungsgemäss negativ und liegt bei CHF-10.8 Mio. Kennzahlen in TCHF 01.01.-30.06.

2021 01.01.-30.06.

2020 Veränderung in % Umsatz 240 109 221 982 8.2% EBITDA 13 071 7 134 83.2% in % des Umsatzes 5.4 3.2 EBIT 5 986 -625 in % des Umsatzes 2.5 -0.3 Konzernergebnis 3 677 -2 650 pro Namenaktie in CHF (gewichtet) 0.31 -0.22 Cashflow aus Betriebstätigkeit -10 755 1 970 in TCHF 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 Finanzverbindlichkeiten 61 635 67 201 97 766 Nettoverschuldung 47 968 33 559 59 120 Eigenkapital 152 171 148 081 141 608 in % der Bilanzsumme 45.8 43.4 38.7 Anzahl Mitarbeitende (Vollzeitstellen) 1 254 1 293 1 274 Neues Logistikzentrum: Baubewilligung erhalten, Finanzierung sichergestellt

Meier Tobler hat im August 2021 von den Behörden des Kantons Solothurn die Bewilligung für den Bau des neuen Dienstleistungscenters in Oberbuchsiten erhalten. Wie bereits angekündigt wird der neue Standort ab 2023 die Logistik für die gesamte Gruppe sowie regionale Verkaufs- und Service-Aktivitäten zusammenfassen und die beiden bisherigen Logistikstandorte in Däniken und Nebikon ablösen. Dies wird ein bahnbrechender Schritt im Rahmen der Unternehmensstrategie von Meier Tobler sein, der neben beträchtlichen Einsparungen in den Betriebskosten auch eine weitere Verbesserung des Kundennutzens ermöglichen wird. Die Finanzierung des neuen Dienstleistungscenters wurde im Juli 2021 durch die Unterzeichnung einer «Sale-and-rent-back-Vereinbarung» mit der Suva sichergestellt. Die Suva wird nach Fertigstellung Eigentümerin der Immobilie und Meier Tobler wird die Liegenschaft langfristig von der Suva zurückmieten. Meier Tobler verantwortet als Bauherrin die Erstellung des zukünftigen Gebäudes. Der Übergang des Eigentums sowie der Beginn des Mietverhältnisses erfolgen bei Inbetriebnahme des Logistikzentrums voraussichtlich im Sommer 2023.

Ausblick

Die Implementierung der im Herbst 2020 überarbeiteten Unternehmensstrategie mit klarem Fokus auf die vier Geschäftsfelder (Handel, Wärmeerzeugung, Service und Klimasysteme), einer optimierten Kostenstruktur und bedeutenden Investitionen in die Digitalisierung der Geschäftsprozesse ist gut vorangekommen. Durch die konsequente Umsetzung dieser Strategie strebt Meier Tobler mittelfristig eine EBITDA-Marge von mindestens 8 Prozent sowie eine stabile und nachhaltige Dividendenausschüttung an. Auf kurze Frist bestehen einige Unsicherheitsfaktoren. Infolge starker globaler Nachfrage ist der Beschaffungsmarkt äusserst angespannt, was Preiserhöhungen und längere Lieferfristen zur Folge haben kann. Aufgrund dieser Unsicherheiten geht Meier Tobler für das zweite Halbjahr 2021 von einem deutlich geringeren Umsatz- und Ergebniswachstum aus. Trotzdem kann aus heutiger Sicht von einer Wiederaufnahme der Dividendenausschüttung anlässlich der Generalversammlung 2022 ausgegangen werden. Weitere Auskünfte

Ende der Ad-hoc-Mitteilung