DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: Arne Henne in den Vorstand der weclapp SE berufen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Marburg (pta005/19.08.2021/07:00) - * Chief Revenue Officer wird Wachstumskurs mit vorantreiben * Internationale Marketing-, Vertriebs- und Führungserfahrung

Der Aufsichtsrat der weclapp SE, Frankfurt/M., einer Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902), hat Arne Henne in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Als Chief Revenue Officer (CRO) der weclapp SE wird Arne Henne den Wachstumskurs der weclapp SE in Deutschland und international entscheidend mit vorantreiben und nimmt seine Tätigkeit jetzt unmittelbar auf.

Arne Henne (Jahrgang 1983) bringt eine langjährige Erfahrung in Online-Marketing und Vertrieb innovativer Technologien sowie in maßgeblichen Führungsfunktionen bei internationalen - auch börsennotierten - Unternehmen und Organisationen mit. Unter anderem leitete er mehrere Jahre bei Facebook das KMU-Firmenkundengeschäft in Europa, Afrika und dem Mittleren Osten (EMEA) und baute anschließend in denselben Regionen das Vertriebspartnergeschäft von Yext ( http://www.yext.com ) auf, dem KI-Pionier für digitale Online-Suchfunktionen.

Im Rahmen der kontinuierlichen Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie intensiviert die weclapp SE somit ihr Online-Marketing für ihre mehrfach ausgezeichnete, cloudbasierte Plattform für Unternehmenssoftware (ERP) und bereitet den Markteintritt auf weitere europäische Märkte vor. Perspektivisch strebt weclapp an, die bevorzugte ERP-Lösung für KMUs (kleine und mittelständische Unternehmen) weltweit zu werden.

"In Arne Henne gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die mehrfach internationale Märkte für innovative digitale B2B-Produkte erschlossen hat", unterstreicht Ertan Özdil, CEO der weclapp SE. "Ich freue mich auf den Vorstandskollegen, der mit seiner Hands-on-Mentalität und dank seiner Erfahrungen und Erfolge, zum Beispiel im internationalen B2B- und Partnervertrieb, aber auch bei Unternehmenszukäufen, die internationale Präsenz der weclapp schnell und nachdrücklich mit erweitern wird."

(Ende)

Aussender: 3U HOLDING AG Adresse: Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Joachim Fleing Tel.: +49 6421 999-1200 E-Mail: IR@3U.net Website: www.3u.net

ISIN(s): DE0005167902 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1629349200205 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2021 01:00 ET (05:00 GMT)