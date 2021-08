DGAP-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

SFC Energy AG mit kraftvollem operativen Wachstum im ersten Halbjahr 2021 - Bestes erstes Halbjahr der Unternehmensgeschichte



19.08.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SFC Energy AG - Corporate News



SFC Energy AG mit kraftvollem operativen Wachstum im ersten Halbjahr 2021 - Bestes erstes Halbjahr der Unternehmensgeschichte - Erhebliche Verbesserung der Profitabilität - EBITDA bereinigt fast verdreifacht auf TEUR 3.441 (H1/2020: TEUR 1.239) - Konzernumsatz steigt um 12,3 % auf TEUR 31.132 (H1/2020: TEUR 27.710) - Auftragsbestand plus 73,0 % auf TEUR 17.091 ggü. 31. Dezember 2020 (TEUR 9.881) - Voll im Wachstumsplan sowohl für 2021 als auch mittelfristig durch weiteren Ausbau internationaler Partnerschaften und regionales Roll-out

Brunnthal/München, Deutschland, 19. August 2021 - Die SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, veröffentlicht heute ihre Zahlen für das erste Halbjahr 2021. Vorstandsbericht Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: "Wir verzeichnen das beste Halbjahr der Unternehmensgeschichte. Uns ist es erfolgreich gelungen, an die starke Dynamik des ersten Quartals anzuknüpfen, operativ kraftvoll zu wachsen und unsere Profitabilität, gemessen auf Ebene des bereinigten EBITDA, fast zu verdreifachen. Dieser Erfolg ist das Ergebnis von unermüdlicher Innovations- und Überzeugungsarbeit des gesamten SFC Energy-Teams. Seit mehr als 20 Jahren investieren wir als Brennstoffzellenpionier konsequent in die Leistungsfähigkeit und Qualität unserer Produkte und setzen die Erfahrungen in den unterschiedlichen Endmärkten schnell in den Innovationszyklen um. Gleichzeitig gilt unser Augenmerk konstant dem Auf- und Ausbau neuer Marktzugänge weltweit über Partnerschaften und direkte Vertriebsarbeit quer über Anwenderbranchen hinweg. Wasserstoff und Brennstoffzellen rücken als Kerntechnologien, mit denen wir den Herausforderungen des Klimawandels begegnen, in den Fokus von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Vor dem Hintergrund der jüngsten alarmierenden Ergebnisse des Weltklimarates ist es auf dem Wege zur Klimaneutralität umso wichtiger, bereits heute einen konkreten Beitrag zur schnelleren Erreichung der Klimaziele leisten zu können und zu wollen. Als international führendes Brennstoffzellenunternehmen kommt uns dabei besondere Verantwortung zu, die wir mit Entschlossenheit übernehmen. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Anforderungen nach einer zeitgemäßen und umweltfreundlichen stationären Energieversorgung zu erfüllen. Ob es sich hierbei um saubere und effiziente Stromversorgung für Reisemobile, Segelboote oder Tiny Houses handelt oder große Industrie-Anwendungen, wie den Ersatz von Dieselaggregaten zur Notstromerzeugung, kritische Infrastrukturen im Telekommunikationsbereich und Smart-Traffic-Systeme, wir bieten markterprobte Brennstoffzellenlösungen mit der Erfahrung von mehr als zwei Jahrzehnten. Neue Partnerschaften wie die mit Jenoptik oder die jüngste mit Nel sowie große Einzelaufträge unterstreichen diese Entwicklung, die wir frühzeitig antizipiert haben. Im US-Markt haben wir die größte Beauftragung der Unternehmensgeschichte vor Ort verzeichnet. In Japan hat Toyota Tsusho 135 EFOY Brennstoffzellensysteme für Smart-Traffic-Anwendungen geordert. In Indien unterstützen wir unsere Kunden mit EFOY Brennstoffzellen für netzferne Anwendungen bei Solar-Hybrid-Microgrids. An der Breite dieser unterschiedlichen Anwendungen kann man die die Stabilität und Resilienz unseres Geschäftsmodelles ablesen und die großen Marktchancen erkennen, die wir weiterhin heben wollen und werden", sagt Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG. Umsatzentwicklung Der Konzern erzielte im ersten Halbjahr 2021 (01. Januar bis 30. Juni 2021) eine Umsatzsteigerung um 12,3 % auf TEUR 31.132 (H1/2020: TEUR 27.710). Diese positive Entwicklung resultiert aus organischen Umsatzzuwächsen in beiden Unternehmenssegmenten, Clean Energy und Clean Power Management. Im zweiten Quartal 2021 lag der Umsatz 22,1 % über dem Vorjahresquartalsumsatz. Umsatz nach Segmenten in TEUR H1/2021 H1/2020 Clean Energy 19.356 16.652 Clean Power Management 11.776 11.058 Gesamt 31.132 27.710

Segmententwicklung Clean Energy Das Segment Clean Energy realisierte im ersten Halbjahr 2021 ein Umsatzwachstum von 16,2 % im Vergleich zur Vorjahresperiode auf TEUR 19.356 (H1/2020: TEUR 16.652) und blieb mit einem Anteil von 62,2 % (H1/2020: 60,1 %) am Konzernumsatz das umsatzstärkere Segment. Die Umsatzentwicklung des Segments profitierte insbesondere von einer weiterhin zunehmenden Nachfrage nach Methanol- und auch Wasserstoff-Brennstoffzellen sowohl von privaten als auch industriellen Kunden. Im zweiten Quartal 2021 beschleunigte sich das Umsatzwachstum sogar um 33,1 % auf TEUR 9.285 gegenüber TEUR 6.977 im zweiten Quartal 2020. Die Privatkundenanwendungen zeigten im ersten Halbjahr 2021 ein besonders starkes Wachstum von 55 % gegenüber der Vorjahresperiode. Ursächlich dafür waren insbesondere die im September 2020 eingeführte neue EFOY-Brennstoffzellengeneration sowie die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnmobilen in Europa. Industrielle Anwendungen setzten ihre starke Entwicklung im Zuge einer anhaltenden Nachfragedynamik speziell im zweiten Quartal fort. Auch hier konnte ein starkes Wachstum sowohl im ersten Halbjahr als auch im zweiten Quartal verzeichnet werden. Die Nachfrage der SFC-Kunden in der Öl- und Gasindustrie lag ebenfalls erheblich über dem Vorjahresniveau. Die Branche richtet sich ebenfalls auf Nachhaltigkeit aus, was gepaart mit einem steigenden Ölpreis für eine trendverstärkende Entwicklung sorgte. Egal, ob für die Notstromversorgung kritischer Infrastrukturen, die Telekommunikation, neue Mobilitätskonzepte oder die weitere Digitalisierung - die Brennstoffzelle ist die Schlüsseltechnologie für eine erfolgreiche Energiewende.



Clean Power Management Das Segment Clean Power Management erzielte im ersten Halbjahr 2021 ein Umsatzanstieg von 6,5 % auf TEUR 11.776 (H1/2020: TEUR 11.058). Das Wachstum resultiert im Wesentlichen aus der sich anhaltend erholenden Nachfrage und der guten Kapazitätsauslastung in allen Endmärkten des Segments. Das Segment Clean Power Management trug im Berichtszeitraum 37,8 % (Vorjahr: 39,9 %) zum Konzernumsatz bei.



Ergebnisentwicklung Das Bruttoergebnis vom Umsatz erhöhte sich im ersten Halbjahr deutlich auf TEUR 11.187 (H1/2020: TEUR 8.777). Die erfreuliche Entwicklung resultiert aus dem organischen Umsatzwachstum sowie einer höheren Auslastung der Kapazitäten. Die aus der Umsatzentwicklung resultierende Bruttoergebnismarge des Konzerns (Bruttoergebnis vom Umsatz in Prozent der Umsatzerlöse) verbesserte sich im Berichtshalbjahr deutlich auf 35,9 % (H1/2020: 31,7 %). Die Bruttoergebnismarge lag in beiden Segmenten Clean Energy und Clean Power Management über dem Vorjahresniveau. Für die einzelnen Segmente stellt sich das Bruttoergebnis vom Umsatz im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar: Bruttoergebnis nach Segmenten in TEUR H1/2021 H1/2020 Clean Energy 7.788 6.185 Clean Power Management 3.399 2.591 Gesamt 11.187 8.777 Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) des Konzerns verbesserte sich im ersten Halbjahr 2021 auf TEUR -1.912 (H1/2020: TEUR -2.113), blieb jedoch negativ. Diese Entwicklung ist auf die deutliche Belastung des EBITDA mit dem im Vorjahresvergleich hohen Sondereffekt zurückzuführen, der sich im Wesentlichen aus der Erhöhung der Rückstellungen und der Kapitalrücklage für Verpflichtungen aus langfristigen variablen Vergütungsprogrammen in Form von SARs und Aktienoptionsprogrammen für den Vorstand ("LTI-Programme") ergibt. Dieser Sondereffekt belief sich im Berichtszeitraum auf TEUR 5.656 (H1/2020: TEUR 3.071) und ist als Aufwand im EBIT und im EBITDA enthalten. Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA erhöhte sich im ersten Halbjahr 2021 deutlich auf TEUR 3.441 (H1/2020: TEUR 1.239) und hat sich mit einem Anstieg um TEUR 2.202 gegenüber dem Vorjahreswert fast verdreifacht. Die bereinigte EBITDA-Marge erhöhte sich signifikant auf 11,1 % (H1/2020: 4,5 %). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) des Konzerns verbesserte sich im Berichtszeitraum leicht auf TEUR -3.953 (H1/2020: TEUR -4.000). Die EBIT-Marge (EBIT in Relation zum Umsatz) verbesserte sich ebenfalls auf -12,7 % (H1/2020: -14,4 %), blieb jedoch aufgrund der Belastungen aus Sondereffekten negativ. Das um Sondereffekte bereinigte EBIT lag mit TEUR 1.400 erheblich über dem Vorjahreswert (H1/2020: TEUR -647). Daraus resultiert ein deutlicher Anstieg der bereinigten EBIT-Marge auf 4,5 % (H1/2020: -2,3 %). Für das erste Halbjahr ergibt sich ein Konzernperiodenverlust von TEUR 4.379 (H1/2020: TEUR 4.337). Das Ergebnis je Aktie gemäß IFRS verbesserte sich aufgrund der höheren Anzahl der ausstehenden Aktien (unverwässert und verwässert) auf EUR -0,30 (H1/2020: EUR -0,33). Die Auftragseingänge erhöhten sich im Berichtszeitraum und ergaben einen Auftragsbestand zum 30. Juni 2021 von TEUR 17.091 (Vorjahr: TEUR 12.451). Das entspricht einem Anstieg von 73,0 % im Vergleich zum 31. Dezember 2020 (TEUR 9.881). Der starke Auftragsbestand bildet gemeinsam mit der weiterhin regional breiten und nicht auf Einzelprojekte abgestützten Nachfrage die Basis für die weiteren Wachstumserwartungen.



Positiver Cashflow und solide Kapitalausstattung Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit stieg im ersten Halbjahr im Vergleich zur Vorjahresperiode stark an und lag bei TEUR 672 (H1/2020: TEUR -862). Ausschlaggebend für diese positive Entwicklung waren im Wesentlichen der deutliche Anstieg des bereinigten EBITDA bzw. des operativen Cashflows vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens. Die Eigenkapitalquote lag per 30. Juni 2021 bei 58,0 % (31. Dezember 2020: 63,5 %). Der Rückgang um 5,5 Prozentpunkte resultiert aus dem Konzernperiodenverlust. Die frei verfügbaren Zahlungsmittel beliefen sich zum 30. Juni 2021 auf TEUR 28.954 (31. Dezember 2020: TEUR 31.464). Zum 30. Juni 2021 beschäftigte der SFC Energy Konzern 282 festangestellte Mitarbeiter (31. Dezember 2020: 280). Die gute Kapitalausstattung und das insgesamt solide Bilanzbild versetzen SFC in die Lage, weiterhin nachhaltig zu wachsen, essenzielle Produktentwicklungen voranzutreiben und neue Märkte zu erschließen.



Prognose 2021 Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung des ersten Halbjahres bestätigt der Vorstand seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021. Für 2021 rechnet SFC mit einem Anstieg des Konzernumsatzes im Vergleich zum Vorjahr von 15 % bis 30 % auf TEUR 61.000 bis TEUR 70.000. Positive Wachstumsbeiträge erwartet der Vorstand im Wesentlichen von einer zunehmenden Nachfrage nach der neuen Generation der Methanol-Brennstoffzelle sowie der Wasserstoff-Brennstoffzelle. Für das Geschäftsjahr 2021 rechnen wir, getragen von der positiven Nachfrageentwicklung in beiden Segmenten und der leichten Margenverbesserung, mit einem EBITDA bereinigt voraussichtlich in der Größenordnung von TEUR 4.750 bis TEUR 6.000. Entsprechend den in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres erzielten Ergebnissen sowie den oben beschriebenen Erwartungen konkretisieren wir das EBIT bereinigt auf eine Bandbreite von TEUR 1.000 bis TEUR 1.600.



Kennzahlen H1 2021 / H1 2020 In TEUR 01.01.-30.06.2021 01.01.-30.06.2020 Umsatz 31.132 27.710 Bruttoergebnis vom Umsatz 11.187 8.777 Bruttomarge 35,9 % 31,7 % EBITDA -1.912 -2.113 EBITDA-Marge -6,1 % -7,6 % EBITDA bereinigt 3.441 1.239 EBITDA-Marge bereinigt 11,1 % 4,5 % EBIT -3.953 -4.000 EBIT-Marge -12,7 % -14,4 % EBIT bereinigt 1.400 -647 EBIT-Marge bereinigt 4,5 % -2,3 % Konzernperiodenergebnis -4.379 -4.337 Auftragsbestand* 17.091 12.451 * zum 30. Juni



Detaillierte Finanzinformationen * zum 30. Juni Der Halbjahresbericht 2021 der SFC Energy AG steht unter www.sfc.com als Download zur Verfügung. Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die SFC Energy AG heute, am 19. August 2021, um 9.00 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz in englischer Sprache abhalten. Für eine Anmeldung senden Sie bitte eine E-Mail an susan.hoffmeister@sfc.com.



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 50.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).



SFC Energy IR Kontakt:

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com



SFC Energy Pressekontakt:

Jens Jüttner

Tel. +49 89 125 09 03-32

Email: pr@sfc.com

Web: sfc.com * * * Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft enthalten ("Zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind, unter anderem, an Begriffen wie "davon ausgehen", "planen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der SFC Energy AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Entwicklungen und Ereignissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Garantien für zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nur am Tag dieser Mitteilung gültig. Die Gesellschaft wird die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch korrigieren, um spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, und übernehmen hierzu keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

19.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

