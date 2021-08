DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TRATON - Nur ein Jahr nach dem letzten Neustart an der Konzernspitze stehen Volkswagens Truckkonzern Traton und insbesondere die Lkw-Tochter MAN vor den nächsten gravierenden Personalwechseln. MAN-Chef Andreas Tostmann stehe intern in der Kritik und werde seine Position wahrscheinlich abgeben, berichtet das Manager Magazin unter Berufung auf Insider. MAN-Finanzvorstand Christian Schenk wechsele zu Volkswagens tschechischer Pkw-Marke Skoda. Traton-Finanzchef Christian Schulz stehe ebenfalls vor dem Ausstieg. (Manager Magazin)

LUFTHANSA/CONDOR - Der Streit zwischen Condor und der Deutschen Lufthansa mit ihrer Günstigmarke Eurowings Discover geht in die nächste Runde. Die Lufthansa will neue Eurowings-Discover-Flüge in die USA im sogenannten Codeshare-Verfahren auch von Schwestergesellschaften im Konzern verkaufen lassen. Aus Sicht von Condor nutzt Lufthansa damit eine starke Marktposition aus. Deshalb hat Condor in den Vereinigten Staaten eine Beschwerde eingereicht. (FAZ)

HHLA - Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) verhandelt mit der chinesischen Staatsreederei Cosco über eine Beteiligung am Hamburger Containerterminal Tollerort. "Die Verhandlungen sind weit fortgeschritten", sagt die HHLA-Vorstandschefin Angela Titzrath. "Ich gehe davon aus, dass wir demnächst zu einem Abschluss kommen." Dem Vernehmen nach sind die Gespräche so weit vorangekommen, dass die zuständigen Behörden eine Investitionsprüfung nach dem Außenwirtschaftsgesetz begonnen haben. Häfen gelten in Deutschland als kritische Infrastruktur, an der sich ausländische Investoren nur unter bestimmten Bedingungen beteiligen dürfen. (FAZ)

BLACKBERRY - Die US-Behörde für Cybersicherheit Cisa hat am Dienstag vor gravierenden Sicherheitslücken in dem Betriebssystem QNX gewarnt, das Blackberry für die Vernetzung von Autos, Produktionsmaschinen, Medizinprodukten und anderen Geräten anbietet. Diese könnten dazu führen, "dass ein böswilliger Angreifer die Kontrolle über hochsensible Systeme erlangt, was das Risiko für kritische Funktionen der Nation erhöht". Besonders betroffen sind Automobilhersteller - hier sieht Blackberry für QNX einen großen Markt. Nach Einschätzung des Marktforschers Strategy Analytics kommt das Betriebssystem in weltweit rund 200 Millionen Fahrzeugen zum Einsatz, zu den Kunden zählen Volkswagen, BMW, Ford und Scania. (Handelsblatt)

DEGUSSA BANK - Die Degussa Bank schafft ein digitales Ökosystem, das ihr mit Finanzprodukten und Angeboten für Arbeit, Freizeit und Gesundheit zu Millionen neuer Kontakte, zu weiteren Kunden und zu Erträgen verhelfen soll. Ein Baustein ist eine selbst entwickelte virtuelle Bankfiliale, für die ein Patent angemeldet worden sei, wie Bankchef Jürgen Eckert berichtet. Zugleich schließt die Bank 50 bis 60 ihrer 129 Zweigstellen. Der ursprünglich für 2020 erwartete Verkauf der Bank, die den M.M.-Warburg-Eignern Christian Olearius und Max Warburg gehört, lässt noch auf sich warten. Der scheitere aktuell an den Preisangeboten, sagte Eckert. (Börsen-Zeitung)

HOME TO GO - Der Zusammenschluss des Berliner Reise-Startups Home To Go mit Lakestar Spac I, der Special Purpose Acquisition Company (Spac) des Wagniskapitalgebers Klaus Hommels, biegt langsam auf die Zielgerade ein. Im nächsten Monat entscheiden die Investoren des Spac, ob sie der Mitte Juli angekündigten Transaktion ihre Zustimmung geben. Steffen Schneider, der Finanzchef des Online-Marktplatzes für Ferienunterkünfte, ist zuversichtlich, dass die Transaktion an ihr Ziel gelangt. (Börsen-Zeitung)

DM - Deutschlands größte Drogeriekette dm will den Betrieb ihrer mehr als 200 eigenen Corona-Schnelltestzentren beenden. "Im Zuge sinkender Nachfrage und auf Basis der Entscheidungen von Bund und Ländern wird dm den Service zum 30.09.2021 einstellen2, teilte das Unternehmen mit. Dm hatte Anfang März begonnen, eigene Schnelltest-Zentren aufzubauen. Angesichts steigender Impfquoten sank zuletzt aber der Testbedarf, zudem sollen Corona-Tests ab 11. Oktober kostenpflichtig werden. Im Umfeld vieler Lidl- und Kaufland-Filialen soll es dagegen vorerst weiter Testangebote geben. (WirtschaftsWoche)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/err/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2021 01:09 ET (05:09 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.