Rapperswil-Jona (ots) - Der führende Schweizer Domainregistrar Hostpoint bietet Kunden ab sofort die Möglichkeit, die Registrierung von .zuerich-Domains zu beantragen. Diese neue Top-Level-Domain wird vom Kanton Zürich als Registerbetreiberin ausschliesslich an Unternehmen und öffentliche Organisationen mit Sitz im Kanton Zürich vergeben. Gemäss dem mehrstufigen Lancierungsverfahren startet der Registrationsprozess zwar erst am 30. August, Hostpoint nimmt jedoch bereits jetzt Gesuche entgegen.Mit der neuen Top-Level-Domain (TLD) .zuerich möchte der Kanton Zürich dem Wirtschaftsraum Zürich eine Möglichkeit bieten, sich im digitalen Raum noch besser zu positionieren. Unternehmen und öffentlich-rechtliche Körperschaften können mit ihren eigenen .zuerich-Domains ihre Verbundenheit zur lokalen Wirtschaft und Gesellschaft zum Ausdruck bringen und gleichzeitig vom hervorragenden Ruf der Region Zürich profitieren.Während der Kanton Zürich die Registrierungen von .zuerich-Domains überwacht sowie deren Qualität und Sicherheit gewährleistet, ist Hostpoint als führender Domainregistrar der Schweiz die Anlaufstelle für Endkunden für ihre Registrationsgesuche.Exklusiv für Unternehmen und Organisationen im Kanton ZürichIm Unterschied zu den meisten TLD sind .zuerich-Domains ausschliesslich juristischen Personen aus dem Kanton Zürich vorbehalten. Unternehmen oder Organisationen mit Sitz sowie einem Handelsregistereintrag im Kanton Zürich können .zuerich-Domains registrieren. Ebenfalls registrierungsberechtigt sind öffentlich-rechtliche Körperschaften (Behörden) sowie Organisationen, die mehrheitlich und längerfristig für eine öffentliche Körperschaft mit Sitz im Kanton Zürich tätig sind.Für die Lancierung von .zuerich sieht der Kanton mehrere Registrationsphasen vor. Am 30. August 2021 startet die sogenannte "Sunrise"-Phase, bei der ausschliesslich Marken mit einem Eintrag im "Trademark Clearinghouse" ein Registrationsgesuch für .zuerich-Domains stellen dürfen. Ab dem 30. September sind im Rahmen der "limitierten Registrierung" auch öffentlich-rechtliche Körperschaften mit Verwaltungssitz im Kanton Zürich zugelassen. Schliesslich öffnet sich die Registration per 22. November mit der Phase der "generellen Verfügbarkeit" auch für den Grossteil der Zürcher Unternehmen. Die ersten zehn Tage dieser Phase werden in Form einer "holländischen Auktion" durchgeführt. Dabei befinden sich die Preise am 22. November auf dem Höchststand und sinken täglich. Ein auktionsfreier Bezug von .zuerich-Domains ist ab dem 2. Dezember 2021 möglich.Registrationsgesuche für .zuerich-Domains bei Hostpoint jetzt möglichHostpoint bietet bereits ab sofort die Möglichkeit, die Registrierung von Domains mit der .zuerich-Endung zu beantragen. Entsprechende Gesuche werden gesammelt und am 2.Dezember um 14:00 Uhr (MEZ) bei der Registerbetreiberin eingereicht, sofern die Anträge nicht bereits die Kriterien einer frühen Registration erfüllen. Eine Garantie für die definitive Zuweisung der Domain an die Gesuchstellenden kann Hostpoint jedoch nicht zusichern.Hostpoint ist der führende Schweizer Domainregistrar und verwaltet über 800'000 Domains. Als erster Webhosting-Provider der Schweiz erhielt Hostpoint 2013 die offizielle Akkreditierung der ICANN und ist heute der grösste Anbieter für .ch-Domains im Markt. Heute bietet Hostpoint sämtliche verfügbare TLD an, darunter u.a. seit 2015 die ebenfalls nur Unternehmen und Organisationen zugängliche Domain .swiss.Hostpoint - Der führende Schweizer Hosting- und Cloud-ProviderMit 20 Jahren Erfahrung ist Hostpoint der grösste Schweizer Webhosting-Provider. Hostpoint bietet einfache und unkomplizierte Lösungen aus einer Hand - für E-Mail, Websites, Webshops und Domains. Als ICANN-akkreditierte und führende Domain-Registrierungsstelle verwaltet Hostpoint rund 800'000 Domainnamen und sorgt mit seiner topmodernen Infrastruktur mit Serverstandort Schweiz jeden Tag dafür, dass rund 300'000 Schweizer Websites stabil betrieben werden. Der beste Support der Branche bietet an 365 Tagen im Jahr eine individuelle, kompetente und effiziente Kundenbetreuung in vier Sprachen. Das zu 100 % inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in Rapperswil-Jona SG beschäftigt 75 Mitarbeitende.