Alkaline Fuel Cell Power Corp. stellt Meilensteine für die Kommerzialisierung vor - Neues wasserstoffbetriebenes Mikro-CHP-System, das keine CO 2 -Emissionen verursacht. - Mehrere Patentanmeldungen - Kommerzialisierung des neuen Systems Vancouver, British Columbia, 19. August 2021 - Alkaline Fuel Cell Power Corp. (NEO: PWWR) (Frankfurt: 77R, WKN: A3CTYF) ("AFCP" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von von alkalischen Brennstoffzellen-Wärme- und Energiesysteme für Wohn-, Industrie- und Gewerbemärkte weltweit beschäftigt, stellt den Aktionären die Meilensteine ??und Ziele für die Kommerzialisierung eines Wärme-Energie-Mikro-Kopplungssystem (Micro-combined Heat and Power, "Micro-CHP") (das "Neue System") vor, das innerhalb eines 4 kW-Systemprototyps gebaut wird. Es weist geringere Kosten bei höherer Energiedichte und Anpassungsfähigkeit für den Einsatz in neuen Anwendungen auf. AFCPs neues System wird voraussichtlich in einem kompakten Containerformat geliefert, das eine einfache Skalierbarkeit für höhere Ausgangskapazitäten ermöglichen und eine sauberere alternative Energiequelle für Wohn- und Gewerbegebäude in ganz Europa darstellen wird. Mit Wasserstoff als Energiequelle bietet AFCPs neues System Vorteile bei der Dekarbonisierung industrieller Prozesse, der Reduzierung von Treibhausgasemissionen und einer saubereren Energielösung. Wasserstoff besitzt das Potenzial, als Rohstoff, Kraftstoff oder Energiequelle zu dienen und bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten ohne CO 2 -Emissionen. Diese Faktoren machen Wasserstoff auch unentbehrlich, um die Verpflichtung der Europäischen Union zu unterstützen, damit bis 2050 die CO 2 -Neutralität bei gleichzeitigem Bestreben für eine Null-Verschmutzung erreicht werden kann.



Zusammenfassung der AFCP-Meilensteine - AFCP beabsichtigt, in den kommenden 12 Monaten sechs Patente im Zusammenhang mit seiner neuen alkalischen Mikro-CHP-Brennstoffzellentechnologie anzumelden; - Fertigstellung der ersten Elektroden- und Stackfertigung für das Prototypensystem wird bis Ende März 2022 erwartet; - Die Fertigstellung der ersten vollständigen 4 kW-Anlage in Laborkonfiguration wird bis Ende 2022 erwartet; - Der Erhalt der Conform European (CE)-Akkreditierung (ein Produktrückverfolgbarkeitssystem der Europäischen Union) zusammen mit der Installation des ersten von zwei 4 kW-Prototypsystemen wird bis Ende Juni 2023 erwartet; und - Die Kommerzialisierung des neuen Systems wird für Ende 2024 angestrebt. Während das Unternehmen aktiv bemüht ist, die kommerzielle Produktion des neuen Systems voranzutreiben und die oben genannten Meilensteine ??zu erreichen, wird die Arbeit an der fortlaufenden Konstruktion, Entwicklung, Montage und Erprobung von Systemen im Labormaßstab kontinuierlich fortgesetzt. Nach der Verfeinerung des Gesamtsystemdesigns auf der Grundlage der Ergebnisse aus Tests im Labormaßstab kann AFCP zur Entwicklung, Montage und Erprobung von Feldversuchssystemen übergehen, die regelmäßig überwacht und unterstützt werden. Das Unternehmen wird dann behördliche Tests und Verfeinerungen des Systemdesigns durchführen und die Entwicklung von Zusatzgeräten wie Systemgehäuseoptionen fortsetzen, wobei die letzten Phasen die Bestätigung von Versand, Installation, Inbetriebnahme und endgültiger Supportdokumentation im Einklang mit der Kommerzialisierung umfassen. Über Alkaline Fuel Cell Power Corp.



Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Produktion und endgültige Kommerzialisierung von Wärme-Energie- Mikro-Kopplungssystemen (Micro-combined Heat and Power, "Micro-CHP") auf Basis der alkalischen Brennstoffzellentechnologie. Eine Brennstoffzelle ist ein sauberes System zur Umwandlung/Erzeugung von elektrischem Strom, ähnlich wie kleine Kraftwerke, die Strom und eine äquivalente Wärmemenge für verschiedene Zwecke bereitstellen. Basierend auf der wasserstoffbetriebenen alkalischen Brennstoffzellentechnologie bietet unsere Technologie eine Energiequelle, die keine CO 2 -Emissionen und reines Wasser als einziges Nebenprodukt erzeugt und somit ideal für private und kleine bis mittelgroße Strommärkte geeignet ist. Wir glauben, dass Fuel Cell Power gut positioniert ist, um einen positiven Beitrag zur weltweiten Nachfrage nach sauberer Energie zu leisten, insbesondere in Europa, wo die Nachfrage das Angebot übersteigt und die aktuelle Technologie nach wie vor unzureichend ist, um den Marktbedarf zu decken. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter https://www.fuelcellpower.com/ und wir ermutigen Investoren und andere interessierte Stakeholder, uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram zu folgen. Unsere Stammaktien sind zum Handel an der NEO Exchange ("NEO") unter dem Symbol "PWWR" und an der Frankfurter Börse unter 77R notiert und WKN A3CTYF. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Gerard Sauer

