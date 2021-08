DJ Hella will für Geschäftsjahr 2020/21 wieder Dividende zahlen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der vor der Übernahme durch den französischen Automobilzulieferer Faurecia stehende Licht- und Elektronikspezialist Hella blickt zuversichtlich auf das neue Geschäftsjahr 2021/22 und will für das abgelaufene Geschäftsjahr wieder eine Dividende zahlen. Wie das MDAX-Unternehmen bei Vorlage der endgültigen Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr mitteilte, sieht es den währungs- und portfoliobereinigten Umsatz im laufenden Geschäftsjahr in einer Spanne von rund 6,6 bis 6,9 Milliarden Euro. Für die bereinigte EBIT-Marge stellte Hella in etwa 8 Prozent in Aussicht.

"Die Marktentwicklung ist weiterhin durch sehr hohe Unsicherheiten geprägt. So wird die weltweite Fahrzeugproduktion insbesondere durch die massiven Ressourcenengpässe in den globalen Liefer- und Logistikketten beeinflusst. Das wird sich auch auf unser Geschäft auswirken", sagte CEO Rolf Breidenbach. "Aufgrund unserer guten strategischen sowie technologischen Aufstellung sind wir jedoch zuversichtlich, dass wir auch in diesem anspruchsvollen Umfeld unsere Geschäftsentwicklung erfolgreich fortsetzen und stärker als der Markt wachsen werden."

Im am 31. Mai zu Ende gegangenen Geschäftsjahr hatte die Hella GmbH & Co KGaA, wie bereits berichtet, währungs- und portfoliobereinigt 6,5 Milliarden Euro umgesetzt, und damit 13,3 Prozent mehr als im Geschäftsjahr 2019/20. Die bereinigte EBIT-Marge betrug 8,0 (Vorjahr: 4,0) Prozent. Operativ und bereinigt verdiente Hella 510 (227) Millionen Euro. Das Periodenergebnis gab Hella im nun vorgelegten Geschäftsbericht mit 360 Millionen Euro an, nachdem im Geschäftsjahr 2019/20 noch ein Verlust von 432 Millionen Euro aufgelaufen war.

Damit liegt Hella am oberen Ende der im Dezember angehobenen Prognosebandbreiten. Vor diesem Hintergrund soll der am 30. September stattfindenden Hauptversammlung eine Dividende von 0,96 Euro je Aktie vorgeschlagen werden. Im Jahr davor hatte Hella die Dividendenzahlung ausgesetzt.

