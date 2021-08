Die Nachfrage bei Nvidia ist ungebrochen hoch. Das Gaming-Geschäft wächst um 85 %. Geberit lebt im 1. Halbjahr von Nachholeffekten in den europäischen Märkten. Der Gewinn steigt um 46 %. Cisco erreichte ein solides 4. Fiskalquartal. Die Prognose für die Profitabilität im 1. Fiskalquartal enttäuscht jedoch.Asien fällt wieder zurück. Nachdem wir gestern Short-Eindeckungen gesehen hatten, kamen die Verkäufer bereits heute früh zurück. Alle Benchmarks in der Region notieren im Minus, wobei die Kursverluste in Hongkong und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...