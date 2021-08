Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX bewegte sich gestern in einer Handelsspanne von rund 100 Punkten. Am Ende des Tages legte er noch einen kleinen Schlussspurt aufs Parket und drehte in die Gewinnzone. Er ging mit einem Plus von 0,2 Prozent aus dem Handel. Marktidee: Deutsche Post. Die Aktie der Deutschen Post hatte im März dieses Jahres ein langfristig bedeutsames Kaufsignal generiert. Bis auf eine neue Bestmarke bei 59,60 Euro haussierte das Wertpapier, bevor es im Juli in eine seitwärts gerichtete Konsolidierung überging. Im gestrigen Handel gelang schließlich der dynamische Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Die Bullen bleiben in einer starken Position, solange ein bestimmter Supportbereich nicht unterschritten wird.