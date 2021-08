Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Auf ihrer letzten Sitzung gab die EZB einen Ausblick auf ihre künftige Ausrichtung: An der expansiven Geldpolitik und den aktuellen Zinsniveaus wird sich vorerst nichts ändern. Die Märkte reagierten umgehend mit einem Absturz der Realrenditen, was wiederum die Aktienmärkte befeuerte. Wie es weitergehen könnte, verrät Christoph Rieger, Leiter Zins- und Creditresearch der Commerzbank, im Gespräch mit Patrick Kesselhut. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Société Générale. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.