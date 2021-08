Nach einer äußerst steilen Rallye in 2020 erreichte das Paar AUD/USD zu Beginn dieses Jahres das Niveau von 0,80 US-Dollar und ging anschließend in eine Seitwärtskonsolidierung über. Dabei hat sich zunehmend ein Toppingmuster herauskristallisiert, dieses wurde durch einen Kursrutsch unter 0,76 US-Dollar aktiviert und führte geradewegs in den Bereich des EMA 200 abwärts. Aber auch diese Unterstützung ...

