Am frühen Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1679 Dollar gehandelt und damit auf dem tiefsten Stand seit dem vergangenen November.Zum Franken stieg der US-Dollarebenfalls und kostete am frühen Morgen 0,9195 nach 0,9166 Franken am Vorabend. Das EUR/CHF-Währungspaar wurde derweil zuletzt zu 1,0739 gehandelt ...

