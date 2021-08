Linde-Discounter mit soliden Seitwärtsrenditen

Die Linde-Aktie (ISIN IE00BZ12WP82) notiert aktuell bei 264 Euro und bringt es damit auf eine Marktkapitalisierung von 135 Mrd. Euro - das zweitgrößte DAX-Unternehmen nach SAP. Bei der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen Ende Juli schlug Linde am zehnten von zehn Berichtsterminen seit der Fusion mit Praxair die Prognosen - geht es nach den Analysten der SG, sind beim Aktienkurs auf Sicht von 12 Monaten noch mal gut 10 Prozent drin. Eine Rendite in dieser Höhe können konservative Anleger mit den passenden Zertifikaten bereits bei einer Seitwärtsbewegung realisieren.

Discount-Strategie mit 5 Prozent Puffer (Dezember)

Bei kontinuierlicher Kursentwicklung bis Jahresende kann das Discount-Zertifikat der BNP mit der ISIN DE000PH33E50 und dem Cap von 260 Euro bei einem Preis von 249,86 Euro maximal 10,12 Euro oder 11,5 Prozent p.a. erwirtschaften. Der Puffer beträgt gut 5 Prozent. Schließt die Aktie am Bewertungstag 17.12.21 unter dem Cap, erhalten Anleger die Lieferung einer Linde-Aktie.

Discount-Strategie mit 7 Prozent Puffer (März)

Anleger, die Mitte März mit Kursen auf aktuellem Niveau rechnen, könnten auf das Discount-Zertifikat der BNP mit der ISIN DE000PF89TH0 setzen: Bei einem Preis von 245,72 erhalten sie die Chance auf 14,28 Euro oder 9,6 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 18.3.22 auf oder über dem Cap von 260 Euro notiert - sonst gibt"s auch hier eine Aktie. Puffer bei 6,9 Prozent.

Discount-Strategie mit 10 Prozent Puffer (Juni)

Das Discount-Zertifikat der DZ Bank mit dem Cap bei 250 Euro (ISIN DE000DV3W6T2) gibt"s zum Preis von 235,98 Euro. Damit bietet es einen Puffer von 10,5 Prozent. Die Renditechance beläuft sich auf 14,02 Euro oder 7 Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag 17.6.22 unter dem Cap, erhalten Anleger einen Barausgleich in Höhe des Schlusskurses.

ZertifikateReport-Fazit: Aufgrund der stabilen Wertentwicklung der Aktie, der fundamentalen Solidität des Geschäftsmodells und der geringen impliziten Volatilität eröffnen nur Caps "am Geld" (also in Höhe der aktuellen Notierung) und damit relativ überschaubare Sicherheitspuffer ansprechende Renditepotenziale für eine kurz- bis mittelfristige Seitwärtsbewegung der Aktie.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Linde-Aktien oder von Anlageprodukten auf Linde-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de