The following instruments on XETRA do have their first trading 19.08.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.08.2021Aktien1 CA28619A1012 Element79 Gold Corp.2 CA0907021012 Biomind Labs Inc.3 GB00BLH1S316 Union Jack Oil PLC4 DE000A3E5C08 CO.DON AG5 US8485601087 Spire Global Inc.6 CA43087N1050 Highlander Silver Corp.Anleihen1 US693475BB04 The PNC Financial Services Group Inc.2 DE000BHY0HZ2 Berlin Hyp AG3 USC0219CAK39 Alimentation Couche-Tard Inc.4 US04621WAE03 Assured Guaranty US Holdings Inc.5 GB00BN92K072 CP Funding 1 PLC6 US29874QEN07 European Bank for Reconstruction and Development7 DE000A3E5LU1 Kreditanstalt für Wiederaufbau8 DE000HLB25R6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 DE000HLB2524 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000HLB25W6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HLB25V8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB25Y2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HLB25X4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HLB25S4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale