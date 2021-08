Der Automobil-Sektor steht am Donnerstag erneut unter Druck. Der Grund: Die Toyota-Aktie gab an der Börse in Tokio um mehr als vier Prozent nach. Auslöser für den Abverkauf ist eine Meldung der Wirtschaftszeitung Nikkei Asia, wonach Toyota im September seine Produktion um 40 Prozent gegenüber vorherigen Planungen zurückfahren wird. Toyota rechtfertigt diesen Schritt mit dem Ausbruch der Deltawelle in Südostasien, was sich unter anderem auch auf die Beschaffung von Autoteilen auswirke. Als weiteren ...

