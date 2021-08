Pressemitteilung der Quant.Capital GmbH & Co. KG:

An kleinen Bewegungen der Märkte zu verdienen, ist das Geschäftsmodell schneller Eigenhändler. Wenn etwa der Bund-Future ausschließlich intraday, dafür aber häufig gehandelt wird, statt ihn über Nacht zu halten, kann der Ertrag deutlich gesteigert werden - bei geringerem Risiko.

Dazu hat die Quant.Capital GmbH & Co. KG (QCKG) eine Simulation erstellt: Am Beispieltag - Montag, 9. August 2021 - eröffnete der Bund-Future an der Eurex bei einem Stand von 176,45. Im Laufe des Tages erreicht er ein Hoch von 176,91, ein Tief bei 176,39 und schließt bei 176,58 mit einem Plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...