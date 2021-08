Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem der ITRAXX Senior Financials zuletzt kurzzeitig unter die Marke von 53 abrutschte, ist die kurzfristige Tendenz aufwärtsgerichtet, so die Analysten der Helaba.Dazu passe auch, dass sich die obere Wendeformation beim Bankenindex des STOXX 600 immer deutlicher herauskristallisiere. Einschränkend sei zu erwähnen, dass sich die Kursausschläge derzeit noch in Grenzen halten würden. Während sich in anderen Segmenten, beispielsweise SSA, der Primärmarkt bereits wieder aus dem Sommerloch bewege, setze sich die Emissionsflaute bei den Banken fort. Ob dieser Zustand noch sehr lange anhalte, dürfe jedoch bezweifelt werden. ...

