Die britische SAIC-Marke MG Motor baut ihr Vertriebsnetz in Deutschland weiter aus. Das rein elektrische SUV ZS EV und der EHS Plug-in-Hybrid sind mittlerweile an 53 Standorten in ganz Deutschland erhältlich. Anfang des Monats war noch von rund 50 Verkaufsstellen in Deutschland die Rede. Diese befinden sich etwa in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und der Rhein-Main-Neckar-Region ...

Den vollständigen Artikel lesen ...